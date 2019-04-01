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    Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк

    Вчера, 14:41
    Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
    15 апреля 2019 года, Воронеж — В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
    появилась возможность настраивать уведомления об операциях и менять номер
    телефона, к которому привязана карта.
    Сервис уведомлений входит в услугу «Мобильный банк» и позволяет клиентам
    Сбербанка получать оповещения о совершаемых операциях по картам на
    телефон. Теперь чтобы подключить или отключить уведомления, а также
    изменить номер телефона, к которому привязана карта, клиентам не обязательно
    обращаться в контактный центр, искать банкомат или идти в отделение банка —
    они могут сделать это в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
    Чтобы настроить уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в
    свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам». По каждой
    карте пользователь сможет подключить или отключить уведомления (поменять
    тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему
    карт. Также есть возможность настроить способ доставки уведомлений — push
    или СМС.
    «Сбербанк Онлайн» - одна из самых популярных услуг банка, которая
    востребована более чем у 76 миллионов человек. В прошлом году
    пользователями услуги стали 480 тыс. клиентов Центрально-Черноземного банка
    ПАО Сбербанк. Более 64% клиентов ЦЧБ используют сервис – это 3,3 млн
    человек.

     

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