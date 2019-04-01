Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк

15 апреля 2019 года, Воронеж — В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»

появилась возможность настраивать уведомления об операциях и менять номер

телефона, к которому привязана карта.

Сервис уведомлений входит в услугу «Мобильный банк» и позволяет клиентам

Сбербанка получать оповещения о совершаемых операциях по картам на

телефон. Теперь чтобы подключить или отключить уведомления, а также

изменить номер телефона, к которому привязана карта, клиентам не обязательно

обращаться в контактный центр, искать банкомат или идти в отделение банка —

они могут сделать это в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Чтобы настроить уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн», нужно зайти в

свой профиль и в «Настройках» выбрать «Уведомления по картам». По каждой

карте пользователь сможет подключить или отключить уведомления (поменять

тариф) и изменить номер телефона одновременно для всех привязанных к нему

карт. Также есть возможность настроить способ доставки уведомлений — push

или СМС.

«Сбербанк Онлайн» - одна из самых популярных услуг банка, которая

востребована более чем у 76 миллионов человек. В прошлом году

пользователями услуги стали 480 тыс. клиентов Центрально-Черноземного банка

ПАО Сбербанк. Более 64% клиентов ЦЧБ используют сервис – это 3,3 млн

человек.



