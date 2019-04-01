МКБ начал использовать анализ рынка через «Бенчмаркинг»

В далеком 1994 году Роман Авдеев приобрел «Московский кредитный банк» и почти с нуля вывел его на сегодняшний уровень: МКБ является одним из крупнейших банков России и вошел в топ-3 по размеру активов, сообщает РИА LIVE24. Столь стремительную динамику развития обеспечивает грамотное управление и своевременное внедрение технологий. Так, например, МКБ одним из первых ввел оценку эффективности кредитной политики посредством сервиса «Бенчмаркинг».





Сегодня МКБ получает отчет в Национальном бюро кредитных историй посредством сервиса «Бенчмаркинг». Основной опцией сервиса является качественный анализ кредитного рынка с учетом более ста его параметров. Анализируется информация о кредитных заявках, формируется портрет потенциального заёмщика, анализируется работа с просроченной задолженностью, взвешиваются риски с невозвратными долгами и т.д. Все данные предоставляются в виде общего знаменателя: по размеру кредита, возрасту заемщика, места выдачи кредита, регион. Все эти данные можно сформировать по дате за весь прошлый год.





Что такое «Бенчмаркинг»? На этот вопрос ответил директор департамента розничного кредитования «Московского кредитного банка» Рустам Идрисов. Он пояснил, что сервис – это некий набор инструментов, которые позволяют оценить реалии на рынке кредитования. Качественная оценка, в свою очередь, позволяет более точно и детально спланировать дальнейшую стратегию развития банка в этом направлении. Такой отчет позволяет принять решение, опираясь на репрезентативные рыночные данные, как в общем, так и в частном, сегментарном порядке. Благодаря сервису банк имеет представление, как ведет себя его потенциальный клиент, что позволяет сгенерировать более «вкусное» предложение для каждого клиента банка.





Генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин прокомментировал необходимость установки такого сервиса во всех финансовых организациях: «Качественная риск-аналитика по розничному кредитованию будет только способствовать работе кредиторов». Реальную ситуацию на рынке кредитования важно учитывать и при работе с «плохими» долгами. В настоящее время только так можно получить конкурентные преимущества.



