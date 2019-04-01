Геи и дети – что не так в школах Эстонии

До приезда президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию к Владимиру Путину остаются считанные дни, а политологи всё спорят: готовы ли стороны к диалогу. Как бы то ни было, но разговор должен получиться конструктивным. Иначе некоторые проблемы только усугубятся, пишет «Инфокс»

Запланированная встреча первых лиц Эстонии и России будет первой за последние восемь лет. А ведь президенты уже позволили себе за глаза высказаться о материях, затрагивающих отношения стран. Так, Владимир Путин во время прошлогодней «Прямой линии» заявил, что ограничение образования на русском в Эстонии «не разрешают проблему, а только усугубляют её». В свою очередь, Керсти Кальюлайд назвала русский язык «угрозой» для культуры своего государства. Теперь президенты должны посмотреть друг на друга и найти, наконец, точки соприкосновения.

И здесь, возможно, одной из назревших тем для обсуждения станет кризис эстонской системы образования. Положение русских школ – лишь один из его аспектов. Также местных активистов сильно тревожит то, что чиновники при соучастии иностранных «консультантов» активно вводят в учебные программы темы, для детей совершенно не предназначенные.

В своё время по Эстонии прокатились протесты родителей, возмущённых семинарами, которые министерство образования и науки устроило для преподавателей. На этих мероприятиях ЛГБТ-активисты из Канады обучали педагогов «беседовать со школьниками» о гомосексуализме и убеждали их, что в Эстонии живет много детей, к нему склонных. Никаких доказательств этому приведено не было, равно, как не был аргументирован и такой, довольно странный, довод: «К 11 годам ребенок должен определиться со своей ориентацией». И «переобучение» идёт ударными темпами: уже в учебниках для вторых классов детям рассказывается об однополых парах: несовершеннолетних убеждают в том, что жить в семье лесбиянок – это нормально.

А ведь ущерб, который пропаганда гомосексуализма наносит психике несовершеннолетних, от вполне очевиден. И на это указывают обеспокоенные родители: «Рассказывать о сексменьшинствах и не говорить об особенностях их отношений невозможно. Многие психологи считают, что сексуальное просвещение с начальных классов – это растление детей, серьёзный удар по психике. Духовное развитие откидывается, все опускается до животного уровня», - перечисляет активистка движения «Родителей Эстонии» Надежда Андреева. «На примере западных стран мы видим что, если детям дают в школе информацию о физической стороне близости, когда сознание к этому не готово, это травмирует», - соглашается правозащитница Анастасия Рая.

Политик Мярт Сультс, долгое время трудившийся директором художественной школы в таллинском районе Копли, уверен, что «по возможности, к этим темам [затрагивающим сексуальность] надо обращаться как можно позже, тем более что «у ребенка нет возможности отказаться от «просвещения» в школе, если он этого не хочет». А ведь, по наблюдениям родителей, элементы «пропаганды гомосексуализма» есть даже в учебниках для второклассников.

Кажется, происходящее в эстонских школах очень правильно будет назвать «усугублением проблемы». Найдут ли президенты её решение?

Юрий Захаренко