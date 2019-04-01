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    В Курске прошёл общегородской воскресник. Старовойт сажал туи и липы

    Вчера, 16:16
    В Курске прошёл общегородской воскресник. Старовойт сажал туи и липы
    В Курске прошёл общегородской воскресник. Активное участие в уборке города от мусора приняли работники структурных подразделений администрации Курска, коллективы коммунальных предприятий, управляющих организаций, учащиеся и студенты учебных заведений. В общественных работах было задействовано около 25 тысяч человек, 62 единицы техники. Общими усилиями собрано и вывезено на полигон более 530 кубометров мусора.
    В наведении порядка принял участие и врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Он сажал деревья на территории школы №60 на проспекте Победы. Там заложили аллею, высадив 40 саженцев туи и липы. Педагогам и учащимся помогали сотрудники областной администрации.
    После этого глава региона отправился на субботник в Золотухинский район.

     

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