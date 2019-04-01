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    Курская область примет участие в масштабных учениях МЧС

    Вчера, 16:31
    Курская область примет участие в масштабных учениях МЧС
    Курская область примет участие в масштабных учениях. В целях реализации поручения президента России Владимира Путина с 16 по 18 апреля под руководством МЧС России и рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Курской области будет проводиться межведомственное комплексное учение.
    Основная задача – отработать вопросы, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от пожаров.
    В учении примут участие комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Курской области, главы муниципальных образований, региональных МЧС, УМВД, Росгвардии, а также все комитеты администрации Курской области, энергетические и газовые службы.
    Все участники на заранее определенных местах отработают практические мероприятия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком и природными пожарами.
    В ходе практических мероприятий отработают вопросы проведения эвакуационных мероприятий и организации жизнеобеспечения населения. Также будет обеспечена готовность мобильного пункта временного размещения эвакуированных граждан.

     

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