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    Под Курском пьяный мопедист сбил велосипедистку. Пострадала 15-летняя девочка

    Вчера, 16:40
    Под Курском пьяный мопедист сбил велосипедистку. Пострадала 15-летняя девочка
    В Рыльском районе  Курской области произошла авария с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, 12 апреля примерно в 20.30 возле д.№33 по ул. Центральная с. Нехаевка 42-летний курянин на мопеде «Орион» столкнулся со встречным велосипедом «Стелс», на котором ехала его ровесница. В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка-пассажир велосипеда. Её с ранением доставили в "Рыльскую ЦРБ". Мопедист был не трезв, уточняют в Госавтоинспекции.

     

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