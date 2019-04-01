Под Курском пьяный мопедист сбил велосипедистку. Пострадала 15-летняя девочка
Вчера, 16:40
В Рыльском районе Курской области произошла авария с участием двухколёсного транспорта. Как сообщили в ГИБДД, 12 апреля примерно в 20.30 возле д.№33 по ул. Центральная с. Нехаевка 42-летний курянин на мопеде «Орион» столкнулся со встречным велосипедом «Стелс», на котором ехала его ровесница. В результате ДТП пострадала 15-летняя девочка-пассажир велосипеда. Её с ранением доставили в "Рыльскую ЦРБ". Мопедист был не трезв, уточняют в Госавтоинспекции.