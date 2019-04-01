«Курск бежит, и ты беги». Старовойт анонсировал два новых интернет-ресурса в помощь курянам

«Курск бежит, и ты беги» и «Действуем вместе». Так называются два новых интернет-ресурса, которые помогут курянам - первый реализоваться в благотворительности, второй - общаться с властью. Запуск проектов анонсировал Роман Старовойт.

На портале « Действуем вместе » можно сообщать о проблемах «без бюрократии». Ответственные оперативно подтвердят её устранение, либо назовут конкретные сроки, - говорит врио губернатора и призывает вместе контролировать работу коммунальщиков, следить за развитием и содержанием инфраструктуры региона. Ещё можно выбрать другое название для этого проекта в разделе Опросы.

- Вместе мы должны будем пробежать 40 075 километров — длину экватора Земли, пояснил Роман Старовойт.

Регистрация платная — от 100 рублей. Все средства автоматически поступают в фонд «Мир детства», который помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Его возглавляет сам Роман Старовойт.



