«Курск бежит, и ты беги». Старовойт анонсировал два новых интернет-ресурса в помощь курянам
Вчера, 17:04
«Курск бежит, и ты беги» и «Действуем вместе». Так называются два новых интернет-ресурса, которые помогут курянам - первый реализоваться в благотворительности, второй - общаться с властью. Запуск проектов анонсировал Роман Старовойт.
На портале «Действуем вместе» можно сообщать о проблемах «без бюрократии». Ответственные оперативно подтвердят её устранение, либо назовут конкретные сроки, - говорит врио губернатора и призывает вместе контролировать работу коммунальщиков, следить за развитием и содержанием инфраструктуры региона. Ещё можно выбрать другое название для этого проекта в разделе Опросы.