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    «Курск бежит, и ты беги». Старовойт анонсировал два новых интернет-ресурса в помощь курянам

    Вчера, 17:04
    «Курск бежит, и ты беги». Старовойт анонсировал два новых интернет-ресурса в помощь курянам
    «Курск бежит, и ты беги» и «Действуем вместе». Так называются два новых интернет-ресурса, которые помогут курянам - первый реализоваться в благотворительности, второй - общаться с властью. Запуск проектов анонсировал Роман Старовойт. 
    На портале «Действуем вместе» можно сообщать о проблемах «без бюрократии». Ответственные оперативно подтвердят её устранение, либо назовут конкретные сроки, - говорит врио губернатора и призывает вместе контролировать работу коммунальщиков, следить за развитием и содержанием инфраструктуры региона. Ещё можно выбрать другое название для этого проекта в разделе Опросы. 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    «Курск бежит, и ты беги» — благотворительный проект для всех, кто любит спорт и хочет помочь детям.
    - Вместе мы должны будем пробежать 40 075 километров — длину экватора Земли, пояснил Роман Старовойт.
    Регистрация платная — от 100 рублей. Все средства автоматически поступают в фонд «Мир детства», который помогает семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Его возглавляет сам Роман Старовойт. 
     

     

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