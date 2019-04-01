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    Курские аграрии завершили сев ранних яровых

    Сегодня, 09:00
    Курские аграрии завершили сев ранних яровых
    Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур. Несмотря на сложные погодные условия минувших выходных, земледельцы края завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади 333 тыс. га. Как отметили в региональном комитете АПК, полевые работы завершены на две недели раньше, чем прошлой весной.
    В разгаре сев сахарной свёклы. Уже засеяно свыше 44 тыс. гектаров из 98 тыс. га, или 45% площадей.
    Хозяйства области нарастили темп сева подсолнечника - засеяно порядка 44 тыс. га из 139 тыс. гектаров, или 31% от плана.

     

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