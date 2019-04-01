Курские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых культур. Несмотря на сложные погодные условия минувших выходных, земледельцы края завершили сев ранних яровых зерновых культур на площади 333 тыс. га. Как отметили в региональном комитете АПК, полевые работы завершены на две недели раньше, чем прошлой весной.

В разгаре сев сахарной свёклы. Уже засеяно свыше 44 тыс. гектаров из 98 тыс. га, или 45% площадей.

Хозяйства области нарастили темп сева подсолнечника - засеяно порядка 44 тыс. га из 139 тыс. гектаров, или 31% от плана.