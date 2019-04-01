В Курской области в «Тотальном диктанте» приняли участие 672 человека

Курский государственный университет в очередной раз присоединился к международной образовательной акции «Тотальный диктант», но уже с новыми рекордами. Впервые здесь работали сразу четыре площадки и была открыта TRUD-площадка для иностранных граждан (текст оптимизирован под особенности изучения русского языка иностранцами).

В этом году организацией «Тотального диктанта» в Курской области занималась новая команда под руководством главного координатора Татьяны Демидовой. По ее данным, в «Тотальном диктанте» на территории нашего региона приняли участие 672 человека, в том числе гости из Бенина, Афганистана, Вьетнама, Китая, Замбии, Нигерии, Бразилии.

Участники диктанта писали текст, состоящий из четырех фрагментов для четырех часовых поясов страны. В Курске это третий фрагмент по произведению Максима Горького «На дне». Текст достаточно сложный, но организаторы уверены, что участники справились на «отлично».

Диктант длился около часа. Результаты объявят 18 апреля. Проверять работы участников будет экспертная комиссия во главе с доктором филологических наук Марией Бобуновой и команда из 30 филологов. Чтобы узнать результат, нужно ввести на сайте «Тотального диктанта» кодовое слово, придуманное каждым участником при регистрации.