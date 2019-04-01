Безработный курянин хотел разбогатеть и лишился 200 тысяч

В полицию обратился 35-летний житель Железногорского района Курской области, который сообщил, что его обманули мошенники.

Оказалось, что временно безработный железногорец на одном из сайтов, вступил в переписку с неизвестным лицом. Злоумышленник предложил мужчине заработать путём игры на бирже через Интернет. Курянин заинтересовался предложением, ему пообещали оказать помощь в проведении финансовых операций на виртуальной площадке, но для получения прибыли он должен был вложить деньги.

Железногорец, следуя указаниям злоумышленников, сначала пополнил депозит на 14500 рублей, через несколько дней, «выиграл» 15 евро, которые зачислили ему на карту. Затем новые знакомые предложили мужчине заработать ещё больше денег, только для этого нужно было уже положить на депозит 200 тысяч рублей. Курянин, поддавшись азарту, отправил на указанные мошенниками счета необходимую сумму, однако прибыли и возврата вложенных финансов так и не получил. Кроме того, связь с звонившими прекратилась, а в Интернете появилась информация, что данный сайт является мошенническим.

Сейчас полиция разыскивает мошенников.



