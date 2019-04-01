Под суд идёт курянин, пытавшийся подкупить полицейского

В Золотухинском районе Курской области перед судом предстанет 53-летний мужчина. Он пытался дать взятку сотруднику полиции.

По версии следствия, в январе этого года в ходе патрулирования улиц посёлка Золотухино сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем стражи порядка составили на него протокол. Автомобилист, желая избежать ответственности, предложил сотруднику ДПС 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции, разумеется, от такого предложения отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Теперь нерадивого автолюбителя ждёт суд.