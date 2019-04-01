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    Под суд идёт курянин, пытавшийся подкупить полицейского

    Сегодня, 10:53
    Под суд идёт курянин, пытавшийся подкупить полицейского
    В Золотухинском районе Курской области перед судом предстанет 53-летний мужчина. Он пытался  дать взятку сотруднику полиции.
    По версии следствия, в январе этого года в ходе патрулирования улиц посёлка Золотухино сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль, водитель которого по внешним признакам находился в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения освидетельствования мужчина отказался, в связи с чем стражи порядка составили на него протокол. Автомобилист, желая избежать ответственности, предложил сотруднику ДПС 20 тысяч рублей. Сотрудник полиции, разумеется, от такого предложения отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. 
    Теперь нерадивого автолюбителя ждёт суд.

     

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