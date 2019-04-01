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    "Квадра" вернёт тепло курянам. На это потребуется два дня

    Сегодня, 11:26
    Курская администрация продлила отопительный сезон ориентировочно до 22 апреля. Но в понедельник тепло в жилых домах уже успели отключить.
    Сегодня ночью немалая часть многоквартирного жилого фонда города осталась без подогрева.
    Отопление уже отключено в части Северо-западного микрорайона, в домах на проспекте Победы и в центральной части города - всего около полутора тысяч домов.
    "Квадра" сообщила, что вернёт тепло курянам. Правда, на это потребуется ещё около двух суток. 

     

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