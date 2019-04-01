"Квадра" вернёт тепло курянам. На это потребуется два дня

Курская администрация продлила отопительный сезон ориентировочно до 22 апреля. Но в понедельник тепло в жилых домах уже успели отключить.

Сегодня ночью немалая часть многоквартирного жилого фонда города осталась без подогрева.

Отопление уже отключено в части Северо-западного микрорайона, в домах на проспекте Победы и в центральной части города - всего около полутора тысяч домов.

"Квадра" сообщила, что вернёт тепло курянам. Правда, на это потребуется ещё около двух суток.