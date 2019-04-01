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    Прорыв теплосети в Курске. Специалисты всю ночь откачивали воду из канала на Серёгина

    Сегодня, 12:10
    Прорыв теплосети в Курске. Специалисты всю ночь откачивали воду из канала на Серёгина
    Специалисты продолжают работу на ул. Серёгина, где накануне прорвало теплосеть.
    Ветхая тепломагистраль диаметром 800 мм повредилась из-за внешней коррозии, в результате чего в теплосетевой канал попало много воды. Нам пришлось откачивать её всю ночь, чтобы ремонтные бригады могли приступить к работе, - пояснил директор комплекса теплоснабжения Курского филиала ПАО «Квадра» Олег Алексеев.
    Энергетики завершили земляные работы и вскрыли бетонные перекрытия канала, в котором находится сеть. 
    На время ремонта приостановлена подача горячей воды по следующим адресам:

    - ул. 1-я Ламоновская 1, 2, 3, 5;
    - ул. Серегина, 2, 22, 22а, 22б, 24, 24а, 26, 26а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47а, 49, 51;
    - ул. Гагарина, 3, 3а;
    - п-т. Кулакова, 1а, 1в, 3, 3, 3а, 4а, 5, 5а, 5б.

    Завершить ремонт тепломагистрали и возобновить подачу горячей воды планируется до конца рабочего дня.

     

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