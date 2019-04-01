Прорыв теплосети в Курске. Специалисты всю ночь откачивали воду из канала на Серёгина
Сегодня, 12:10
Специалисты продолжают работу на ул. Серёгина, где накануне прорвало теплосеть.
Ветхая тепломагистраль диаметром 800 мм повредилась из-за внешней коррозии, в результате чего в теплосетевой канал попало много воды. Нам пришлось откачивать её всю ночь, чтобы ремонтные бригады могли приступить к работе, - пояснил директор комплекса теплоснабжения Курского филиала ПАО «Квадра» Олег Алексеев.
Энергетики завершили земляные работы и вскрыли бетонные перекрытия канала, в котором находится сеть.
На время ремонта приостановлена подача горячей воды по следующим адресам: