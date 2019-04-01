Поправки в программу материнского капитала позволят семьям более эффективно и безопасно расходовать средства на улучшение жилья

Федеральным законом от 18.03.2019 года №37-ФЗ внесены изменения в программу материнского капитала, касающиеся распоряжения средствами на улучшение жилищных условий семьи.





Одно из главных изменений коснулось усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых на средства материнского капитала. Согласно новым положениям сведения органов местного самоуправления, государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля о признании жилого помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома, в котором находится жилое помещение, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, теперь являются законным основанием для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами материнского капитала.





Учреждения ПФР запрашивают сведения о пригодности помещения для проживания, о том, подлежит ли дом сносу или реконструкции, практически во всех случаях распоряжения материнским капиталом на улучшение жилищных условий семьи: при покупке жилья, погашении кредита или займа и в случае компенсации расходов на уже построенное жилье.





Внесенные изменения в закон о материнском капитале позволят пресечь злоупотребления при использовании средств на приобретение помещений, непригодных для проживания.





Еще одной мерой по повышению эффективности распоряжения материнским капиталом, согласно поправкам, стало исключение организаций, неподконтрольных Центральному банку, из перечня тех, чьи займы можно оплачивать материнским капиталом. Обычно такие организации предоставляют ипотечные займы по более высокой процентной ставке по сравнению с банковскими кредитами, что значительно увеличивает расходы семей





на приобретение жилья и повышает риск несвоевременной оплаты либо невыплаты долга и процентов по займу. Как следствие, семья может потерять заложенное жилье, которое часто является единственным.





Вместе с тем перечень организаций, выдающих займы под использование материнского капитала, дополнен Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ (ранее – Агентство по ипотечному жилищному кредитованию) и сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами. Таким образом, закон установил исчерпывающий перечень организаций, займы которых могут погашаться материнским капиталом. В него вошли кредитные организации, кредитные потребительские кооперативы и кредитные сельскохозяйственные потребительские кооперативы, работающие не менее трех лет, а также Единый институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.





Поправки также закрепили месячный срок, в течение которого учреждение ПФР информирует владельца сертификата о том, что материнский капитал израсходован полностью. Уведомление направляется в течение месяца с даты последнего платежа, завершающего расходование средств.





Новые положения вступили в силу 29 марта 2019 года.



