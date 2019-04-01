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    В Курске на «зебре» «CHEVROLET» задавил второклассника

    Сегодня, 12:45
    В Курске на «зебре» «CHEVROLET» задавил второклассника
    15 апреля в Курске ребёнок получил серьёзные травмы, попав под машину. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, ДТП случилось примерно в начале девятого вечера возле д.№7 по ул. Студенческая. 57-летний водитель на автомобиле «CHEVROLET Lacetti» выезжая с ул. Студенческая в направлении ул. Косухина допустил наезд на 9-летнего школьника, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу на "зелёный". Второклассника доставили в больницу.

     

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