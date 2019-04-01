В Курске «Logan» догнал «Logan». Есть пострадавший
Сегодня, 13:37
15 апреля в Курске два «Logan» не поделили дорогу. Как сообщила старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, авария произошла около 11 вечера возле д.№43 по ул. Дзержинского. 25-летний водитель «RENAULT Logan» ехал со стороны ул. В.Луговая в направлении ул. Щепкина и, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с попутным «RENAULT Logan», за рулём которого был 24-летний водитель. В результате ДТП ранение получил 38-летний пассажир, первого «Logan».