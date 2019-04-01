Курская «Инвента» обыграла московское «Динамо»

Курская «Инвента» продолжает борьбу за 5-10-е места чемпионата России. В понедельник курянки на домашнем паркете принимали столичный «Динамо». Команда Элен Шакировой одержала победу со счётом 81:63.

Самыми результативными игроками «Инвенты» стали Ольга Фролкина, набравшая 17 очков, Юлия Козик – 15 очков, Елизавета Шабанова – 11 очков плюс 9 подборов и Сабина Абайдуллина, которая набрала 10 очков.

19 апреля «Инвенте» предстоит сразиться с ногинским «Спартаком», а 22-го — с новосибирским «Динамо».