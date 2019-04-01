В комитете образования и науки Курской области новый председатель

Назначен председатель комитета образования и науки Курской области. Сегодня эту должность заняла Наталья Пархоменко. Ранее она являлась проректором по учебной работе Курского государственного университета. На сайте университета отмечается, что она также была доцентом кафедры психологии образования и социальной педагогики, преподавала «теорию воспитания» и другие дисциплины. В педагогике Наталья Пархоменко 30 лет.

В 2018 году она получила диплом о профессиональной переподготовке в сфере «Государственное и муниципальное управление».