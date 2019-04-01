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    Курская область. В Глушковском районе дом, в котором жительница самостоятельно выполнила ремонт, признан аварийным

    Сегодня, 15:30
    Курская область. В Глушковском районе дом, в котором жительница самостоятельно выполнила ремонт, признан аварийным
    Светлана Бонина отремонтировала часть многоквартирного дома в п.Тёткино Глушковского района Курской области и потребовала через суд возмещения потраченных средств. Однако выяснилось, что многие из видов выполненных работ законодательно не входят в программу капитального ремонта и, соответственно, жительнице не положены выплаты. 
    По итогам работы межведомственной комиссии восьмиквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, - отметили в областной администрации. Дом включат в областную программу переселения из аварийного жилья. Администрация посёлка готовит необходимые документы. 
    Кроме того, все задолженности по капремонту, имеющиеся у собственников, аннулируют. При этом каждый собственник имеет право обратиться с личным заявлением в Фонд капитального ремонта, чтобы ему возместили уже уплаченные взносы.

     

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