Курская область. В Глушковском районе дом, в котором жительница самостоятельно выполнила ремонт, признан аварийным

Светлана Бонина отремонтировала часть многоквартирного дома в п.Тёткино Глушковского района Курской области и потребовала через суд возмещения потраченных средств. Однако выяснилось, что многие из видов выполненных работ законодательно не входят в программу капитального ремонта и, соответственно, жительнице не положены выплаты.

По итогам работы межведомственной комиссии восьмиквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, - отметили в областной администрации. Дом включат в областную программу переселения из аварийного жилья. Администрация посёлка готовит необходимые документы.

Кроме того, все задолженности по капремонту, имеющиеся у собственников, аннулируют. При этом каждый собственник имеет право обратиться с личным заявлением в Фонд капитального ремонта, чтобы ему возместили уже уплаченные взносы.