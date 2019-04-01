Курская область. В Солнцево с оживлённых участков дороги убрали пешеходные переходы

Курские активисты ОНФ добиваются установки дорожных знаков на пешеходных переходах в посёлке городского типа Солнцево Курской области.

Власти райцентра создали новую схему движения, согласно которой с оживлённых участков дороги исчезли необходимые пешеходные переходы. Речь идёт, в частности, о путях следования к таким важным объектам, как центральная районная больница (улица Первомайская), школа (деревня Ивановка) и местная ярмарка (улица Октябрьская). Демонтировали переходы по инициативе регионального комитета строительства и эксплуатации автомобильных дорог, который руководствовался ГОСТом. В соответствии со стандартами переходы оборудуют в местах с интенсивностью движения свыше 50 автомобилей в час. По мнению дорожников, старые переходы не соответствовали необходимым критериям, поэтому их упразднили.

«Региональное отделение получило несколько жалоб из Солнцево, – рассказал активист регионального отделения ОНФ в Курской области Дмитрий Гулиев. – После того как исчезли привычные пешеходные переходы, люди вынуждены тратить больше времени, чтобы перейти дорогу, а пожилые граждане готовы рискнуть жизнью и перейти проезжую часть в неположенном, но привычном месте».

По словам местных жителей, недавно на месте бывшего перехода к школе в Ивановке произошло ДТП с участием ребёнка. Упразднённая «зебра» была наиболее удобным направлением движения учащихся, и многие привычно им пользовались, нарушая ПДД.

Активисты ОНФ, выехав в Солнцево, провели свой эксперимент, замерив, сколько машин проедет по улице Октябрьской в течение пяти минут. Их оказалось более 30, причём не в пиковое время. Общественники сделали вывод, что в течение часа на этом отрезке интенсивность движения в час в семь раз больше, чем требует ГОСТ для организации пешеходного перехода.

«Предполагаем, что упразднение трёх «зебр» позволило сэкономить бюджетные средства, которые необходимо тратить на установку ограждений (в общей сложности 200 метров), дорожных знаков и покраску перехода. Но, убирая с проезжей части нужные людям пешеходные переходы, усложняя их ежедневную логистику, власти не обеспечивают их безопасность, а только создают проблемы и провоцируют возникновение аварийных ситуаций», – отметил Гулиев.

Активисты ОНФ обратились в региональный комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог с просьбой восстановить существующие ранее пешеходные переходы в Солнцево.



