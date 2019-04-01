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    Гоголь на улице Гоголя. Курянам расскажут историю создания «Ревизора»

    Вчера, 17:10
    Гоголь на улице Гоголя. Курянам расскажут историю создания «Ревизора»
    17 апреля в рамках Года театра в России и проекта «Прогулки по театральным улицам Курска» состоится акция «Гоголь на улице Гоголя», посвящённая 210-летию со дня рождения выдающего русского писателя, драматурга, критика, публициста, мастера поэтического слова.
    Запечатлён в произведениях писателя и наш город, где Николай Гоголь останавливался на несколько дней. В своей пьесе «Ревизор» автор описывает Курск и курский трактир, в котором пришлось отобедать. Увиденные здесь типажи стали основой для некоторых персонажей бессмертной комедии.
    Участникам театральной экскурсии расскажут о жизни и творчестве Гоголя, истории создания «Ревизора», сценическом пути пьесы, прочитают отрывки из гениального произведения.
    Отдельный блок экскурсии посвятят знакомству с малоизвестными фактами из истории улицы Гоголя и достопримечательностями, расположенными на ней.
    Среди курян проведут блиц-опрос по произведениям Гоголя. Самый активный участник получит в подарок электронное информационно-библиографическое издание «Курск театральный», созданное Централизованной системой библиотек.
    Стартует акция завтра в полдень по адресу: Курск, ул. Гоголя, 10 (лицей № 1).

     

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