Гоголь на улице Гоголя. Курянам расскажут историю создания «Ревизора»

17 апреля в рамках Года театра в России и проекта «Прогулки по театральным улицам Курска» состоится акция «Гоголь на улице Гоголя», посвящённая 210-летию со дня рождения выдающего русского писателя, драматурга, критика, публициста, мастера поэтического слова.

Запечатлён в произведениях писателя и наш город, где Николай Гоголь останавливался на несколько дней. В своей пьесе «Ревизор» автор описывает Курск и курский трактир, в котором пришлось отобедать. Увиденные здесь типажи стали основой для некоторых персонажей бессмертной комедии.

Участникам театральной экскурсии расскажут о жизни и творчестве Гоголя, истории создания «Ревизора», сценическом пути пьесы, прочитают отрывки из гениального произведения.

Отдельный блок экскурсии посвятят знакомству с малоизвестными фактами из истории улицы Гоголя и достопримечательностями, расположенными на ней.

Среди курян проведут блиц-опрос по произведениям Гоголя. Самый активный участник получит в подарок электронное информационно-библиографическое издание «Курск театральный», созданное Централизованной системой библиотек.

Стартует акция завтра в полдень по адресу: Курск, ул. Гоголя, 10 (лицей № 1).



