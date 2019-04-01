В Курской области появился ещё один памятник природы

В Курской области создан ещё один памятник природы регионального значения «Обнажения Козюлина оврага», сообщает департамент экологической безопасности и природопользования.

Памятник природы располагается в границах Марковского сельсовета Глушковского района. Одним из важнейших объектов охраны нового памятника является растущий склоновый овраг, имеющий разрез с ископаемой почвой — свидетельство двух стадий Днепровского оледенения.

Особое природоохранное значение памятника природы состоит в том, что Козюлин овраг является местом произрастания и обитания видов растений и животных, занесённых в Красную книгу Курской области, например, таких как: шпажник тонкий, махаон, веретеница ломкая, журавль серый. Кроме того, на его территории выявлены редкие для нашего региона виды флоры: боярышник украинский и тонконог большой. Площадь особо охраняемой природной территории составляет 23,8037 га.