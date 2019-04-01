Перед Пасхой центр Курска украсят полутораметровыми расписными яйцами

28 апреля православный мир отметит Пасху.

Чтобы создать праздничное настроение жителям и гостям Курска, «Курский ЦУМ» предложил тематически оформить часть улицы Ленина - территорию, прилегающую к универмагу. Инициативу поддержал департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей. Как рассказала заместитель генерального директора предприятия Оксана Баркова, вход в гастроном украсит стилизованная арка, а вдоль ЦУМа установят пять фигур из стеклопластика в форме яиц полутораметровой высоты. Если позволит погода, арт-объекты установят уже сегодня. А затем пять команд молодых художников – студентов худграфа КГУ приступят к их художественной росписи.