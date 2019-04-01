поиск по сайту
 

    Перед Пасхой центр Курска украсят полутораметровыми расписными яйцами

    Сегодня, 08:15
    Перед Пасхой центр Курска украсят полутораметровыми расписными яйцами
    28 апреля православный мир отметит Пасху. 
    Чтобы создать праздничное настроение жителям и гостям Курска, «Курский ЦУМ» предложил тематически оформить часть улицы Ленина - территорию, прилегающую к универмагу. Инициативу поддержал департамент развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты прав потребителей. Как рассказала заместитель генерального директора предприятия Оксана Баркова, вход в гастроном украсит стилизованная арка, а вдоль ЦУМа установят пять фигур из стеклопластика в форме яиц полутораметровой высоты. Если позволит погода, арт-объекты установят уже сегодня. А затем пять команд молодых художников – студентов худграфа КГУ приступят к их художественной росписи.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама