Курские полицейские задержали пьяного угонщика

У жителя Курчатова Курской области угнали автомобиль "Митцубиси". 35-летний мужчина припарковал машину возле магазина, куда отправился за покупками, а ключи оставил в замке зажигания. В автомобиле оставались двое его знакомых. Когда он вернулся, машины на месте не оказалось.

Полицейские выяснили, что он угнанная машина передвигалась по улице Энергетиков города атомщиков. Водитель, управлявший авто не остановился по требованию сотрудников ДПС. Тогда стражи порядка задержали нарушителя. Автомобиль всё же был остановлен. Выяснилось, что за рулем иномарки находился знакомый владельца автомобиля, 36-летний ранее судимый житель Курчатова в состоянии алкогольного опьянения. Его арестовали. Возбуждено уголовное дело.