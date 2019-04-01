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    В Курской области разыскивают родственников красноармейца

    Сегодня, 09:09
    В Курской области разыскивают родственников красноармейца
    Поисковые отряды «Дружина» (МОО «Поиск») и «Тризна» (ММОО ПО «Тризна») в ходе совместных выездов в Можайском районе Московской области обнаружили останки четырёх красноармейцев. 
    Найдены подписанные личные предметы красноармейцев: фляжка с надписью «Голов», подсумки с нацарапанными данными, зубная щётка с инициалами, две эбонитовые капсулы солдатского медальона. 
    Данные одного медальона хорошо сохранились, он принадлежал Родионову Николаю Павловичу 1920 г.р., уроженцу д. Красниково Плосковского с/с Солнцевского района Курской области. 
    Сейчас изучают другие подписанные предметы, которые должны помочь поисковикам установить личности красноармейцев. Контакты поисковиков: +7 (916) 773-83-51 Сергей.

     

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