В Курской области разыскивают родственников красноармейца

Поисковые отряды «Дружина» (МОО «Поиск») и «Тризна» (ММОО ПО «Тризна») в ходе совместных выездов в Можайском районе Московской области обнаружили останки четырёх красноармейцев.

Найдены подписанные личные предметы красноармейцев: фляжка с надписью «Голов», подсумки с нацарапанными данными, зубная щётка с инициалами, две эбонитовые капсулы солдатского медальона.

Данные одного медальона хорошо сохранились, он принадлежал Родионову Николаю Павловичу 1920 г.р., уроженцу д. Красниково Плосковского с/с Солнцевского района Курской области.

Сейчас изучают другие подписанные предметы, которые должны помочь поисковикам установить личности красноармейцев. Контакты поисковиков: +7 (916) 773-83-51 Сергей.