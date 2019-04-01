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    В Курске разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП

    Сегодня, 10:06
    В Курске разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП
    В Курске разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. Авария, в которой пострадала 17-летняя девушка, произошла 16 апреля примерно в 7.20 возле д.№92 по пр. Вячеслава Клыкова. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, ехал со стороны ул. Сумская в направлении Майского бульвара и допустил наезд на девушку-пешехода, переходившую проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате девушка получила травмы, её доставили в больницу. Водитель с места происшествия скрылся. 
    Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этой аварии, а также всех, кто располагает какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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