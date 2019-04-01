В Курске студент политехнического колледжа поранился пилой

15 апреля в Курском политехническом колледже случилось ЧП. Студент 2 курса во время учебной практики по профессии «Мастер столярного и мебельного производства» получил травму кисти циркулярной пилой. Подростка госпитализировали в городскую клиническую больницу №4. Как отметили в областной администрации, сейчас состоянию ребёнка ничего не угрожает, его осмотрели лучшие специалисты, обеспечили всеми необходимыми медикаментами и продолжают лечение.

Однако по факту ЧП начато служебное расследование. Выяснилось, что руководство колледжа не выполнило обязательные в таких обстоятельствах действия.

Согласно требованиям законодательства руководство колледжа было обязано незамедлительно поставить в известность о таком серьёзном происшествии работодателя – в данном случае комитет образования и науки Курской области. Однако этого сделано не было. Причины сокрытия информации выяснит специально созданная комиссия.





- В ходе расследования нами будет дана оценка действиям директора учебного заведения Ольги Морозовой, а также соблюдению мер охраны труда во время учебной практики. По итогам виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится под моим пристальным вниманием, - подчеркнула заместитель губернатора Ирина Хмелевская.