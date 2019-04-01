поиск по сайту
 

    В Курске студент политехнического колледжа поранился пилой

    Сегодня, 10:48
    В Курске студент политехнического колледжа поранился пилой
    15 апреля в Курском политехническом колледже случилось ЧП. Студент 2 курса во время учебной практики по профессии «Мастер столярного и мебельного производства» получил травму кисти циркулярной пилой. Подростка госпитализировали в городскую клиническую больницу №4. Как отметили в областной администрации, сейчас состоянию ребёнка ничего не угрожает, его осмотрели лучшие специалисты, обеспечили всеми необходимыми медикаментами и продолжают лечение.
    Однако по факту ЧП начато служебное расследование. Выяснилось, что руководство колледжа не выполнило обязательные в таких обстоятельствах действия.
    Согласно требованиям законодательства руководство колледжа было обязано незамедлительно поставить в известность о таком серьёзном происшествии работодателя – в данном случае комитет образования и науки Курской области. Однако этого сделано не было. Причины сокрытия информации выяснит специально созданная комиссия. 

    - В ходе расследования нами будет дана оценка действиям директора учебного заведения Ольги Морозовой, а также соблюдению мер охраны труда во время учебной практики. По итогам виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Ситуация находится под моим пристальным вниманием, - подчеркнула заместитель губернатора Ирина Хмелевская. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама