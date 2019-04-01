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    Курянин убил бывшую жену, чтобы не делить квартиру

    Сегодня, 11:37
    Курянин убил бывшую жену, чтобы не делить квартиру
    57-летний курянин не захотел делить имущество и квартиру после развода и убил свою бывшую супругу.  
    С женой мужчина разделался рано утром 15 апреля в тамбуре одного из многоквартирных домов по ул. Черняховского, сообщили в СУ СК России по Курской области. Курянин в момент совершения преступления был пьян. Женщина от полученных ран скончалась на месте.  
    Сейчас подозреваемый задержан и даёт признательные показания. Следствием рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
    Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

     

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