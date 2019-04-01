Огнеборцы спасли маму и её детей на пожаре в Курске

Во вторник, 16 апреля загорелась квартира в девятиэтажке на проспекте Дружбы. Сообщение о пожаре поступило в «Службу спасения» около 5 часов вечера. На место незамедлительно выехали сотрудники всех экстренных служб.

Источник огня находился в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Огнеборцы приступили к разведке и спасению людей. С верхних этажей эвакуировали 12 человек.

Пожарные попытались проникнуть внутрь жилища, но дверь была закрыта изнутри. Вскрыв её, огнеборцы обнаружили на кухне 31-летнюю женщину с двумя детьми 11-ти и 7-ми лет. Они не могли выйти, так как квартиру наполнил чёрный едкий дым. Пожарные незамедлительно вывели семью из квартиры на свежий воздух и приступили к тушению загорания, ликвидировать которое удалось за считанные минуты. В результате пожара в одной из комнат сгорели мебель, личные вещи на площади 14 квадратных метров, закоптились стены, потолок.

Никто не пострадал, медики осмотрели всех эвакуированных и спасённых жильцов дома, госпитализация никому не потребовалась.

Предположительной причиной происшествия специалисты называют аварийную работу электрооборудования.



