Все энергообъекты «Квадры» снова перешли на зимний режим работы.





- За минувшие два дня мы перевели наши ТЭЦ, теплопункты, насосные станции и тепловые сети на режимы отопительного сезона, создав жилищным организациям все условия для подачи тепла в дома, - пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.





Дальнейшее подключение жилого фонда к отоплению полностью зависит от управляющих компаний и ТСЖ: они уведомлены, что могут подключать дома к центральной системе теплоснабжения в любое время.





Напомним, завершить отопительный сезон планировалось 15 апреля. Отопление во многих домах Курска успели отключить. Когда же вновь похолодало, мэрия продлила отопительный сезон ещё на неделю - до 22 апреля.