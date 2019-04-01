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    Энергообъекты «Квадры» снова перешли на зимний режим работы

    Сегодня, 12:36
    Энергообъекты «Квадры» снова перешли на зимний режим работы
    Все энергообъекты «Квадры» снова перешли на зимний режим работы.

    - За минувшие два дня мы перевели наши ТЭЦ, теплопункты, насосные станции и тепловые сети на режимы отопительного сезона, создав жилищным организациям все условия для подачи тепла в дома, - пояснил управляющий директор Курского филиала ПАО «Квадра» Александр Воронин.

    Дальнейшее подключение жилого фонда к отоплению полностью зависит от управляющих компаний и ТСЖ: они уведомлены, что могут подключать дома к центральной системе теплоснабжения в любое время. 

    Напомним, завершить отопительный сезон планировалось 15 апреля. Отопление во многих домах Курска успели отключить. Когда же вновь похолодало, мэрия продлила отопительный сезон ещё на неделю - до 22 апреля.

     

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