Курские депутаты задумались об отмене «закона о платных парковках». Такое мнение прозвучало на пресс-завтраке для руководителей СМИ в Курской облдуме

«Никто платные парковки не оборудовал и зимой не чистил. Его вообще надо отменять этот закон, как абсолютно не нужный и который сегодня просто мешает», - высказал мнение зам. председателя Курской областной Думы Александр Кичигин.

«Вот в Рязанской области подрядная организация из Белгорода делает заездные карманы, ставит паркоматы везде. А у нас 2 или 3 паркомата стоят! Человек подъехал, стал на Кирова, а ему надо на Перекальского бежать, чтобы оплатить. Это же чушь полнейшая!», - говорит уже сам председатель Николай Жеребилов.

Особенно, как считают законотворцы, от этого страдают сельхозники, приезжающие в Курск и не разбирающиеся, где можно бесплатно парковаться, а где нельзя.

- Тогда надо делать коновязи, чтоб уж на лошадях приезжали, чтоб не штрафовали, - шутит Николай Жеребилов.

Как выяснилось, депутаты чувствуют некоторую вину за принятие этого закона, пишет 46ТВ.



