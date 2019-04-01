Курский предприниматель потерял около 300 тысяч рублей после разговора с лже-банкирами

В Курске предприниматель потерял около 300 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Номер определился как телефон горячей линии кредитного учреждения «ПАО ВТБ» 8-800-100-24-24. Именно поэтому, курянин, ничего не опасаясь, вступил в диалог. Ему сообщили, что в данный момент с его кредитных карт кто-то пытается перевести крупную сумму. Мужчина заявил, что никаких транзакций не планировал, и собеседник любезно предложил отменить незаконную операцию. Для этого лже-работник банка попросил назвать ему номер карты, полное имя владельца и трехзначный код с оборотной стороны, а затем и пароль, который пришёл в СМС сообщении. Такие же данные потребовал и по второй кредитке потерпевшего. В результате житель Курска за несколько минут потерял все средства, хранившиеся на счетах. Осознав, что стал жертвой мошенников, он написал заявление в полицию.

Подобные звонки мошенники совершают с разных, в том числе и мобильных номеров. Пострадавших сотни. Но преступники постоянно ищут новые возможности, для совершения хищений. В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что злоумышленники для звонков использовали платную услугу «Подмена номера». С её помощью они самостоятельно выбирали комбинацию цифр, которые в результате будет видеть собеседник, поднимая трубку, и, тем самым, вводили человека в заблуждение. Сейчас полицейские ищут подозреваемых и в очередной раз напоминают курянам, что сотрудники банков никогда не обзванивают своих клиентов под подобными предлогами. Ни один работник кредитного учреждения по телефону не станет просить назвать ему ни номера карт, ни их пароли и коды. Передавать свои конфиденциальные банковские данные кому бы то ни было категорически нельзя. Все вопросы необходимо решать во время личного визита в банк или самостоятельно позвонив на номер горячей линии. Самым надёжным способом защиты от телефонных аферистов станет незамедлительное обращение в полицию по номеру 02, 102 или 112.