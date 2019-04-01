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    Курские избиратели смогут проголосовать 8 сентября на цифровых участках в Москве

    Сегодня, 15:22
    Курские избиратели смогут проголосовать 8 сентября на цифровых участках в Москве
    16 апреля депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект «О создании в городе федерального значения Москве цифровых участков для голосования на выборах в субъектах Российской Федерации».
    Создание цифровых участков позволит гражданам из регионов, где в сентябре пройдут губернаторские выборы и дополнительные выборы депутатов Государственной Думы, проголосовать, находясь за пределами региона – в Москве.
    Как пояснила Председатель Избирательной комиссии Курской области Галина Заика, такая возможность представится и курским избирателям, которые 8 сентября, в день выборов Губернатора, будут в Москве. Голосование планируется организовать на 30 цифровых участках столицы.
    При этом будет задействован механизм «Мобильный избиратель», уже знакомый по выборам Президента России. Гражданин по личному заявлению включается в список избирателей цифрового участка и исключается из списка избирателей по месту жительства.
    Все голоса курян, принявших участие в выборах главы региона на 30 московских участках, направят в Избирательную комиссию Курской области с помощью системы ГАС «Выборы» для определения результатов выборов.

    Чтобы проголосовать на цифровом избирательном участке в Москве, нужно не ранее 24 июля и не позднее 4 сентября этого года подать заявление о включении в список избирателей на цифровом участке через портал Госуслуг. Потом останется только прийти на выбранный цифровой участок, предъявить паспорт и получить магнитный носитель со штрих-кодом и вставить его в комплекс для электронного голосования. На экране появится соответствующий бюллетень.

    К 2021 году планируется создать 5000 таких цифровых участков по всей стране. Если эксперимент на выборах 8 сентября признают успешным, то у избирателей появится возможность голосовать на выборах своего региона из любой точки России.

     

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