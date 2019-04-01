В Белгороде задержали "гастролёра", похитившего дорогие телевизоры из курской квартиры

Сегодня утром в Белгородской области задержали 24-летнего курянина, подозреваемого в совершении серии квартирных краж. Его уже доставили в Курск. Он был объявлен в розыск накануне.

Мужчина снимал квартиры посуточно. Выбирал жильё с хорошей техникой, которую после увозил с собой. Как минимум его добычей стали два дорогих телевизора из квартиры в Курске. Промышлял "гастролёр" не только в Курске, но и в соседних регионах. Похищенное продавал через Интернет. Украденные в курской квартире телевизоры, по его словам, уже проданы. Теперь их изымут у новых владельцев и признают вещественными доказательствами по уголовному делу. После вернут законному владельцу.