На курских улицах нанесут пластиковую разметку

В Курске готовят дороги к лету. Одно из направлений этой работы - нанесение линий дорожной разметки, которое выполняют работники специализированного монтажно-эксплуатационное предприятие (СМЭП). Как рассказал руководитель предприятия Владимир Мироненко, основная часть разметки наносится краской, которая держится на дороге несколько месяцев. Разметка с применением горячего пластика, конечно, более долговечна - гарантийный срок её не менее одного года, но и более затратна.

Осевую разметку термопластиком нанесут на улицах Ленина, Радищева, Сонина, Невского, Пучковка, Кавказская, Маркса, 50 лет Октября (на участке от ул. Дзержинского до ул. Аэродромная), проспектах Кулакова, Клыкова, Победы, - сообщили в мэрии.

Сейчас работа ведётся на центральных улицах. На Красной площади, улицах Ленина и Радищева обновляют «зебры» пешеходных переходов.

Общая площадь дорожной разметки, которая будет обновлена в этом году в областном центре, - свыше 53 тысяч квадратных метров, из них почти четыре тысячи – горячим пластиком. Основные работы планируется завершить уже к 1 мая.