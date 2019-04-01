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    На курских улицах нанесут пластиковую разметку

    Сегодня, 16:27
    На курских улицах нанесут пластиковую разметку
    В Курске готовят дороги к лету. Одно из направлений этой работы - нанесение линий дорожной разметки, которое выполняют работники специализированного монтажно-эксплуатационное предприятие (СМЭП). Как рассказал руководитель предприятия Владимир Мироненко, основная часть разметки наносится краской, которая держится на дороге несколько месяцев. Разметка с применением горячего пластика, конечно, более долговечна - гарантийный срок её не менее одного года, но и более затратна.
    Осевую разметку термопластиком нанесут на улицах Ленина, Радищева, Сонина, Невского, Пучковка, Кавказская, Маркса, 50 лет Октября (на участке от ул. Дзержинского до ул. Аэродромная), проспектах Кулакова, Клыкова, Победы, - сообщили в мэрии.
    Сейчас работа ведётся на центральных улицах. На Красной площади, улицах Ленина и Радищева обновляют «зебры» пешеходных переходов.
    Общая площадь дорожной разметки, которая будет обновлена в этом году в областном центре, - свыше 53 тысяч квадратных метров, из них почти четыре тысячи – горячим пластиком. Основные работы планируется завершить уже к 1 мая.

     

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