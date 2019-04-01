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    Курская область. В Железногорске задержали двоих участковых за крупную взятку

    Сегодня, 17:43
    Курская область. В Железногорске задержали двоих участковых за крупную взятку
    В Железногорске задержали двоих участковых за взятку в 350 тысяч рублей. Как сообщает "ДДД", это произошло в пятницу, 12 апреля. 
    За эту сумму полицейские предложили жительнице города горняков замять административное дело о драке, в которой участвовала она и её муж. Грозились возбудить уголовку. 
    Теперь же самих стражей порядка ждёт уголовное разбирательство. И если их вину докажут, то уволят из органов и накажут по всей строгости закона. А их непосредственных руководителей, за то что распустили подчинённых,  привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. 

     

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