Курская область. В Железногорске задержали двоих участковых за крупную взятку

В Железногорске задержали двоих участковых за взятку в 350 тысяч рублей. Как сообщает "ДДД", это произошло в пятницу, 12 апреля.

За эту сумму полицейские предложили жительнице города горняков замять административное дело о драке, в которой участвовала она и её муж. Грозились возбудить уголовку.

Теперь же самих стражей порядка ждёт уголовное разбирательство. И если их вину докажут, то уволят из органов и накажут по всей строгости закона. А их непосредственных руководителей, за то что распустили подчинённых, привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.