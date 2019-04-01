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    Курску выделели почти миллиард на «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

    Сегодня, 18:05
    Курску выделели почти миллиард на «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
    Курску выделили 960 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Два соглашения на предоставление субсидии и межбюджетного трансферта подписали начальник дорожного управления Курской области Валентин Иванов и и.о. главы города Курска Сергей Малахов. 
    Из федерального бюджета на реализацию нацпроекта поступит трансфер в объёме 720 млн рублей, из областного - 240 млн. В городском бюджете предусмотрены 9 млн рублей на решение дорожных проблем в этом году. 
    Теперь начинается следующий этап – проведение торгов на определение подрядных организаций, которые качественно и своевременно выполнят дорожные работы в областном центре.

     

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