Курску выделели почти миллиард на «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Курску выделили 960 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Два соглашения на предоставление субсидии и межбюджетного трансферта подписали начальник дорожного управления Курской области Валентин Иванов и и.о. главы города Курска Сергей Малахов.

Из федерального бюджета на реализацию нацпроекта поступит трансфер в объёме 720 млн рублей, из областного - 240 млн. В городском бюджете предусмотрены 9 млн рублей на решение дорожных проблем в этом году.

Теперь начинается следующий этап – проведение торгов на определение подрядных организаций, которые качественно и своевременно выполнят дорожные работы в областном центре.