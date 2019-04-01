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    Курянин, сбитый «Ларгусом» заплатит за ремонт авто 70 тысяч

    Сегодня, 09:10
    Курянин, сбитый «Ларгусом» заплатит за ремонт авто 70 тысяч
    Курянин, которого сбил «Ларгус» должен заплатить за ремонт автомобиля 70 тысяч рублей. Так 
    решил Курский областной суд.  Пешехода признали виновником ДТП.
    В исковом заявлении было указано, что пьяный пешеход в темноте перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит водителем автомобиля «Ларгус», который правил дорожного движения не нарушал. Машина же получила технические повреждения - понадобился ремонт стоимостью более 70 тысяч рублей, который оплатила страховая компания. Теперь страховщики потребовали от виновника аварии возместить затраты.
    Поначалу дело рассматривали в суде Курского района. Там не нашли доказательств причинно-следственной связи между действиями пешехода и повреждениями автомобиля. Однако в областном суде решили иначе.
    В качестве доказательств учли копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя.
    В итоге Курский областной суд отменил решение районного суда и вынес новое: исковые требования о взыскании ущерба с пешехода удовлетворить.

     

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