Курянин, сбитый «Ларгусом» заплатит за ремонт авто 70 тысяч

Курянин, которого сбил «Ларгус» должен заплатить за ремонт автомобиля 70 тысяч рублей. Так

решил Курский областной суд. Пешехода признали виновником ДТП.

В исковом заявлении было указано, что пьяный пешеход в темноте перебегал дорогу в неположенном месте и был сбит водителем автомобиля «Ларгус», который правил дорожного движения не нарушал. Машина же получила технические повреждения - понадобился ремонт стоимостью более 70 тысяч рублей, который оплатила страховая компания. Теперь страховщики потребовали от виновника аварии возместить затраты.

Поначалу дело рассматривали в суде Курского района. Там не нашли доказательств причинно-следственной связи между действиями пешехода и повреждениями автомобиля. Однако в областном суде решили иначе.

В качестве доказательств учли копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении водителя.

В итоге Курский областной суд отменил решение районного суда и вынес новое: исковые требования о взыскании ущерба с пешехода удовлетворить.