Курская область. В Обояни с реализации сняли 445 кг семян свёклы, лука и люцерны

Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели рейды на обоянском рынке и обнаружили, что четыре продавца торговали сомнительными семенами. Специалисты нашли 280 пакетов семян овощных культур украинского производства неопределённого сорта и качества, 60 пакетов семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; 445 кг весовых семян (кормовая свёкла, столовая свёкла, лук чернушка, люцерна) без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.

За нарушения продавцов оштрафовали, а семена сняли с реализации.



