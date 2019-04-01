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    Курская область. В Обояни с реализации сняли 445 кг семян свёклы, лука и люцерны

    Сегодня, 10:00
    Курская область. В Обояни с реализации сняли 445 кг семян свёклы, лука и люцерны
    Сотрудники регионального Управления Россельхознадзора провели рейды на обоянском рынке и  обнаружили, что четыре продавца торговали сомнительными семенами. Специалисты нашли 280 пакетов семян овощных культур украинского производства неопределённого сорта и качества, 60 пакетов семян, сорта которых не включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; 445 кг весовых семян (кормовая свёкла, столовая свёкла, лук чернушка, люцерна) без документов, удостоверяющих сортовые и посевные качества.
    За нарушения продавцов оштрафовали, а семена сняли с реализации.

     

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