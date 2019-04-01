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    В Курске на Литовской пешеход бросился под машину

    Сегодня, 10:18
    В Курске на Литовской пешеход бросился под машину
    17 апреля в Курске произошла авария, в которой пострадал пешеход. Причём, он сам бросился под машину. По данным ГИБДД, ДТП случилось около пяти часов вечера возле д.№21 по ул. Литовская. 51-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал со стороны ул. Сумская в направлении пл. Добролюбова, и не успел затормозить, когда на его пути оказался 40-летний мужчина. На кадрах с видеорегистратора видно, как курянин идёт по обочине, а потом вдруг внезапно выбегает на проезжую часть. В результате его с травмами доставили в 4-ю горбольницу. 

     

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