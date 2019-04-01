Дети выйдут на старт «Зелёного Марафона»

18 апреля 2019 года, Воронеж — «Зелёный Марафон» Сбербанка, который в этом году приурочен ко Дню защиты детей, предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные мероприятия.





В детских забегах на дистанцию не более 420 метров участвуют дети в двух возрастных категориях — от 7 до 9 лет и от 10 до 13 лет. При этом в разных городах, принимающих «Зелёный Марафон», пройдут дополнительные активности для детской аудитории.





Для самых маленьких участников будут организованы забеги «Веселые пинетки»: на старте появятся полугодовалые малыши, которые посоревнуются в преодолении дистанции ползком. Шанс принять участие в «Зелёном Марафоне» будет даже у младенцев, которые еще не умеют ползать: специально для них и их мам пройдет забег с детскими колясками.





Юные спортсмены в возрасте 3–4 года выявят сильнейшего в гонках на самокатах, а любители карнавалов побегут в популярных в последнее время пижамах кигуруми.





У детей, которые занимаются бегом на серьезном уровне, в некоторых городах будет возможность официально выполнить нормативы для получения спортивного разряда по легкой атлетике. Помимо соревновательной программы, для детей будут организованы игровые площадки, показы театральных спектаклей и конкурсы. Все дети, участвующие в забеге, получат памятные подарки.

В Москве третий год подряд пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца», организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». В столице впервые будет организована большая детская развлекательная зона. Дети смогут с пользой провести время и познакомятся с финансовым приложением СберKids.

«Зелёный Марафон» состоится 1 июня и пройдет в 59 городах России — от Калининграда до Владивостока. В регионах страны участникам «Зелёного Марафона», в зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4,2, 10, 21,1 км. Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте.





В Центрально-Черноземном регионе «Зеленый Марафон» Сбербанка пройдет в трех городах — Воронеже, Орле и Курске. Ожидается, что и в этом году многие жители Черноземья примут участие в большом спортивном празднике. Насыщенная программа события включит не только забег, но и различные активности для семей с детьми – мастер-классы, аквагрим, детские игровые зоны, конкурсы и т.д. В прошлом году в «Зеленом Марафоне» только в Воронеже поучаствовало более 2 тыс. человек, из которых около 800 человек вышли на беговую дорожку.





Первый «Зелёный Марафон» Сбербанка прошел в 2012 году. За эти годы более 750 тысяч человек стали его участниками. Проект удостоен награды Программы ООН по окружающей среде за вклад в развитие экологии планеты, дважды признан лауреатом премии «Навстречу будущему».





В 2019 году «Зелёный Марафон» Сбербанка пройдет в таких городах, как: Абакан, Архангельск, Астрахань, Барнаул, Благовещенск, Братск, Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Киров, Комсомольск-на-Амуре, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Москва, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Саратов, Смоленск, Ставрополь, Сургут, Сыктывкар, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Чебоксары, Челябинск, Череповец, Чита, Элиста, Якутск, Ярославль.





Дети смогут принять участие в забегах с письменного разрешения родителей.