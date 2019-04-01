С начала года значительно сократилось количество несчастных случаев на железной дороге

В первом квартале этого года в Орловско-Курском регионе МЖД зафиксирован один несчастный случай с пешеходом, нарушившим правила безопасного поведения на железной дороге. Это на 5 происшествий меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Изменить ситуацию удалось как в Курской области (один случай, а в прошлом году – два), так и в Орловской (впервые за 10 лет в 1 квартале не произошло ни одного случая, а годом ранее – 5).

В регионе постоянно ведётся работа по снижению уровня травматизма и формированию культуры безопасного поведения на железной дороге. Так, в первом квартале этого года железнодорожники провели свыше 100 лекций и бесед в общеобразовательных учреждениях, раздали школьникам более тысячи памяток, направили 130 писем в органы законодательной и исполнительной власти с детальным анализом причин несчастных случаев на железнодорожном транспорте. Кроме того, совместно с сотрудниками полиции было организовано более 40 рейдов по выявлению пешеходов, не соблюдающих правила безопасности на железной дороге.