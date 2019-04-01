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    В Курской области опрокинулся в кювет пьяный мотоциклист без прав

    Сегодня, 12:49
    В Курской области опрокинулся в кювет пьяный мотоциклист без прав
    В Обоянском районе Курской области произошло очередное ДТП с участием двухколёсного транспорта По сообщению Госавтоинспекции, 17 апреля примерно в 13.35 49-летний мужчина ехал на мотоцикле «Ява 350» со стороны п. Рудавский в направлении Обояни. На 1 км автодороги "Обоянь-Солнцево-Мантурово – М.Крюки-Потопахино" он не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Отмечается, что мотоциклист не имеет прав управления транспортными средствами и в момент аварии был не трезв. В результате горе-байкер получил травмы, его доставили в "Обоянскую ЦРБ".

     

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