В Курской области опрокинулся в кювет пьяный мотоциклист без прав

В Обоянском районе Курской области произошло очередное ДТП с участием двухколёсного транспорта По сообщению Госавтоинспекции, 17 апреля примерно в 13.35 49-летний мужчина ехал на мотоцикле «Ява 350» со стороны п. Рудавский в направлении Обояни. На 1 км автодороги "Обоянь-Солнцево-Мантурово – М.Крюки-Потопахино" он не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Отмечается, что мотоциклист не имеет прав управления транспортными средствами и в момент аварии был не трезв. В результате горе-байкер получил травмы, его доставили в "Обоянскую ЦРБ". Сегодня, 12:49 К списку новостей