Ежедневно 3-5 курян становятся жертвами мошенников

Ежедневно в полиции Курской области регистрируются 3-5 обращений граждан, ставших жертвами мошенников.

В связи с этим сотрудники регионального УМВД совместно с ГО и ЧС Администрации Курска проинформировали курян об основных видах преступных схем, используемых мошенниками. Автомобиль, оснащённый громкоговорителем, проследовал по центральным улицам города, оповещая граждан о самых распространённых способах мошенничества и о том, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять гражданам, чтобы не стать жертвой обмана.

Чаще всего курянан обманывают по телефону, смс и через интернет-сайты.



