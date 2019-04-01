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    Ежедневно 3-5 курян становятся жертвами мошенников

    Сегодня, 14:12
    Ежедневно 3-5 курян становятся жертвами мошенников
    Ежедневно в полиции Курской области регистрируются 3-5 обращений граждан, ставших жертвами мошенников. 
    В связи с этим сотрудники регионального УМВД совместно с ГО и ЧС Администрации Курска проинформировали курян об основных видах преступных схем, используемых мошенниками. Автомобиль, оснащённый громкоговорителем, проследовал по центральным улицам города, оповещая граждан о самых распространённых способах мошенничества и о том, как распознать злоумышленников, какие первоочередные меры необходимо предпринять гражданам, чтобы не стать жертвой обмана.
    Чаще всего курянан обманывают по телефону, смс и через интернет-сайты. 

     

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