«Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов МЖД с 19 апреля

Пассажирам больше не придётся связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.





С 19 апреля в графике движения пригородных поездов Московской железной дороги отменяется категория остановки «по требованию». Это касается всех маршрутов пригородных поездов, где действовала такая система (в Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Смоленской и Московской областях).





Теперь пригородные поезда начнут на постоянной основе без предварительных заявок от пассажиров останавливаться для посадки и высадки на остановочных пунктах в соответствии с расписанием.





Это не только повысит качество обслуживания пассажиров, но и позволит им не пропустить необходимую остановку.





Так, изменения коснутся остановочных пунктов на участках:





· Касторная-Новая – Курск;





· Кшень – Ливны-1;





· Курск – Колпны;





· Курск – Льгов-1-Киевский – Глушково;





· Комаричи – Льгов-1-Киевский;





· Орел – Льгов-1-Киевский;





· Орел – Брянск-Орловский;





Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).