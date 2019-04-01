поиск по сайту
 

    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов МЖД с 19 апреля

    Сегодня, 15:13
    «Остановки по требованию» исключат из расписания пригородных поездов МЖД с 19 апреля
    Пассажирам больше не придётся связываться с локомотивной бригадой для остановки пригородного поезда.

    С 19 апреля в графике движения пригородных поездов Московской железной дороги отменяется категория остановки «по требованию». Это касается всех маршрутов пригородных поездов, где действовала такая система (в Брянской, Калужской, Орловской, Курской, Смоленской и Московской областях).

    Теперь пригородные поезда начнут на постоянной основе без предварительных заявок от пассажиров останавливаться для посадки и высадки на остановочных пунктах в соответствии с расписанием.

    Это не только повысит качество обслуживания пассажиров, но и позволит им не пропустить необходимую остановку.

    Так, изменения коснутся остановочных пунктов на участках:

    · Касторная-Новая – Курск;

    · Кшень – Ливны-1;

    · Курск – Колпны;

    · Курск – Льгов-1-Киевский – Глушково;

    · Комаричи – Льгов-1-Киевский;

    · Орел – Льгов-1-Киевский;

    · Орел – Брянск-Орловский;

    Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru).

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама