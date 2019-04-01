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    В Курске в столкновении «ХЕНДАЙ» и «КИА» пострадал полуторагодовалый малыш

    Сегодня, 15:24
    В Курске в столкновении «ХЕНДАЙ» и «КИА» пострадал полуторагодовалый малыш
    17 апреля на ул. Малых столкнулись «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» и «КИА РИО» - в аварии пострадал полуторагодовалый ребёнок. По данным ГИБДД, авария произошла примерно в полдень возле д.№35. За рулём «ХЕНДАЯ» был 22-летний парень, он поворачивал налево и в этот момент врезался во встречную «КИА», за рулём которой была его ровесница. В результате  пострадал маленький пассажир «КИА». Малыша с ранением доставили в 4-ю горбольницу.

     

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