В Курске в столкновении «ХЕНДАЙ» и «КИА» пострадал полуторагодовалый малыш

17 апреля на ул. Малых столкнулись «ХЕНДАЙ АКЦЕНТ» и «КИА РИО» - в аварии пострадал полуторагодовалый ребёнок. По данным ГИБДД, авария произошла примерно в полдень возле д.№35. За рулём «ХЕНДАЯ» был 22-летний парень, он поворачивал налево и в этот момент врезался во встречную «КИА», за рулём которой была его ровесница. В результате пострадал маленький пассажир «КИА». Малыша с ранением доставили в 4-ю горбольницу.



