В Курске разработают единую концепцию уличного освещения и оформления города в праздничные дни

В Администрации Курска состоялось очередное плановое заседание Совета по инвестициям, которое провёл и.о. Главы города Сергей Малахов. О результатах работы за 2018 год и задачах на 2019 рассказали руководители комитета архитектуры и градостроительства города Курска и департамента строительства и развития дорожной сети города Курска.

В 2018 году крупными и средними организациями строительного комплекса выполнен объём работ на сумму 8,4 млрд.руб. (102,4% к 2017 году). Введены в эксплуатацию 291,7 тыс.кв.м. жилья (4381 квартира), что составляет 102,3% к целевому показателю по вводу жилья по Курску на 2018 год. При поддержке федерального центра и Администрации Курской области введены в эксплуатацию детский сад в районе пр. Дериглазова на 280 мест; межшкольный спортивный стадион в Сеймском округе около школы №30, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Косухина. Продолжается строительство средней общеобразовательной школы по пр. Клыкова на 1000 мест.

По информации комитета экономики, труда и занятости в 2019 году планируется:





строительство: магистральной улицы от пр. Дружбы до ул. Просторной в Северо-западном районе (1-я очередь); магистральной улицы по пр. Н. Плевицкой (1-я очередь);





реконструкция: дороги «Курск - п. Искра»-Чаплыгино-Алябьево; по ул. Воздушной;





ввести в эксплуатацию 310,8 тыс. кв. м общей площади жилых домов;





осуществить благоустройство 136 дворовых и 5 общественных территорий, начать строительство зоны отдыха «Озеро Ермошкино».





Кроме того, предстоит разработать проекты планировок территорий в районе ул. 2-ой Клюквенской- ул. Шубина-ул. Воздушной; в районе ул. 2-ая Новосёловка и т.д.; а также единую концепцию уличного освещения и оформления города в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий и т.д.



