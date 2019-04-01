Все подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершила работу центральная комиссия по оценке готовности производственных подразделений к безопасному проведению массовых работ в период ремонтной кампании 2019 года.





37 подразделений, в том числе 29 районов электрических сетей, оперативно-технологическая служба, служба линий электропередачи и 254 бригады Курскэнерго получили акты готовности к безопасному выполнению ремонтно-профилактических работ на энергообъектах.





Комиссия проверила укомплектованность сотрудников предприятия спецодеждой, инструментами и приспособлениями, аптечками первой помощи. Особое внимание проверяющие уделили вопросам организации безопасной эксплуатации распределительного комплекса, специфике проведения осмотров и ремонта энергооборудования.





Всего в текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать 1712,8 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ, 70 выключателей 35 – 110 кВ, выполнить капитальный ремонт 313 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, заменить 11 363 изоляторов на линиях 0,4-110 кВ.





На выполнение мероприятий ремонтной программы 2019 года планируется направить больше 248 млн рублей.



