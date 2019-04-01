поиск по сайту
 

    Все подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ

    Вчера, 16:09
    Все подразделения Курскэнерго готовы к проведению массовых ремонтных работ
    В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» завершила работу центральная комиссия по оценке готовности производственных подразделений к безопасному проведению массовых работ в период ремонтной кампании 2019 года.

    37 подразделений, в том числе 29 районов электрических сетей, оперативно-технологическая служба, служба линий электропередачи и 254 бригады Курскэнерго получили акты готовности к безопасному выполнению ремонтно-профилактических работ на энергообъектах.

    Комиссия проверила укомплектованность сотрудников предприятия спецодеждой, инструментами и приспособлениями, аптечками первой помощи. Особое внимание проверяющие уделили вопросам организации безопасной эксплуатации распределительного комплекса, специфике проведения осмотров и ремонта энергооборудования.

    Всего в текущем году специалисты Курскэнерго планируют отремонтировать 1712,8 км линий электропередачи (ЛЭП) 0,4 – 110 кВ, 70 выключателей 35 – 110 кВ, выполнить капитальный ремонт 313 трансформаторных подстанций 10-0,4 кВ, заменить 11 363 изоляторов на линиях 0,4-110 кВ.

    На выполнение мероприятий ремонтной программы 2019 года планируется направить больше 248 млн рублей.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама