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    85% курских дорог приведут в порядок

    Вчера, 17:35
    85% курских дорог приведут в порядок
    На реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Курск получит 960 млн. рублей. Теперь предстоит провести торги на определение подрядных организаций, которые должны качественно и своевременно выполнить дорожные работы в городе в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2019-2024 годы.
    Напомним, дорожная сеть города Курска включает в себя 959 дорог общей протяжённостью около 682 км, из которых только 740 имеют твёрдое покрытие. В связи с ростом количества транспортных средств увеличивается нагрузка на дороги и, соответственно, процент их износа.
    Приоритетом для включения дорог в перечень являлось их технико-эксплуатационное состояние, наличие аварийно-опасных участков. Также учитывались интенсивность движения и количество проходящего по автодороге пассажирского общественного транспорта, транспортная доступность и комфортность для маломобильных групп населения, наличие в данных микрорайонах социально-значимых объектов и пр. Принимались во внимание обращения и заявления по вопросам аварийного состояния дорог, исходящие от курян, депутатов различного уровня, надзорных организаций. Кроме того, специалисты изучили дороги, названные жителями города в ходе проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Так, по результатам анализа этого проекта в перечень дорог, подлежащих ремонту в этом году, вошли дороги по улицам Союзная, Сумская, Суворовская, Литовская, Ильича, Магистральному проезду и др. Всего в этом списке 32 автомобильные дороги: 13 дорог общей протяжённостью 19,5 км - в Центральном округе Курска, 6 дорог протяжённостью около 15 км - в Сеймском и 13 протяженностью 16,6 км - в Железнодорожном. Предполагается провести ремонт дорожного покрытия, на ряде участков установить дорожные знаки, нанести разметку.
    По итогам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Курске приведут к нормативному состоянию 85% городских дорог, что позволит вдвое снизить количество аварийно-опасных участков.
    В мэрии сообщили, что в 2019 году отремонтируют проезжую часть улиц:

    улица 8-го Марта

    улица Аэропортовская

    улица Большевиков

    улица Бочарова

    1-й Весенний проезд

    2-й Весенний проезд

    3-й Весенний проезд

    улица Гремяченская

    проспект Дружбы

    улица Запольная

    улица Звездная

    улица Ильича (от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская)

    улица Интернациональная

    улица Косухина

    улица Литовская

    Магистральный проезд (от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной)

    Магистральный проезд (от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная)

    улица Майский бульвар

    д. 1-я Моква

    улица 2-я Новоселовка (от ул. 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК)

    улица Павлуновского

    улица 2-я Рабочая

    улица Республиканская

    улица Союзная (от ул. Станционная до ул. Аэропортовская)

    улица Станционная

    улица Суворовская

    улица Сумская (от ул. Дейнеки до д. 1-я Моква)

    проспект Хрущева

    улица Хуторская

    улица Цюрупы (от ул. Станционная до ул. 8 Марта)

    улица Энгельса

    проспект Энтузиастов.

     

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