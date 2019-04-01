85% курских дорог приведут в порядок

Напомним, дорожная сеть города Курска включает в себя 959 дорог общей протяжённостью около 682 км, из которых только 740 имеют твёрдое покрытие. В связи с ростом количества транспортных средств увеличивается нагрузка на дороги и, соответственно, процент их износа.

Приоритетом для включения дорог в перечень являлось их технико-эксплуатационное состояние, наличие аварийно-опасных участков. Также учитывались интенсивность движения и количество проходящего по автодороге пассажирского общественного транспорта, транспортная доступность и комфортность для маломобильных групп населения, наличие в данных микрорайонах социально-значимых объектов и пр. Принимались во внимание обращения и заявления по вопросам аварийного состояния дорог, исходящие от курян, депутатов различного уровня, надзорных организаций. Кроме того, специалисты изучили дороги, названные жителями города в ходе проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Так, по результатам анализа этого проекта в перечень дорог, подлежащих ремонту в этом году, вошли дороги по улицам Союзная, Сумская, Суворовская, Литовская, Ильича, Магистральному проезду и др. Всего в этом списке 32 автомобильные дороги: 13 дорог общей протяжённостью 19,5 км - в Центральном округе Курска, 6 дорог протяжённостью около 15 км - в Сеймском и 13 протяженностью 16,6 км - в Железнодорожном. Предполагается провести ремонт дорожного покрытия, на ряде участков установить дорожные знаки, нанести разметку.

По итогам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Курске приведут к нормативному состоянию 85% городских дорог, что позволит вдвое снизить количество аварийно-опасных участков.

В мэрии сообщили, что в 2019 году отремонтируют проезжую часть улиц:





улица 8-го Марта





улица Аэропортовская





улица Большевиков





улица Бочарова





1-й Весенний проезд





2-й Весенний проезд





3-й Весенний проезд





улица Гремяченская





проспект Дружбы





улица Запольная





улица Звездная





улица Ильича (от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская)





улица Интернациональная





улица Косухина





улица Литовская





Магистральный проезд (от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной)





Магистральный проезд (от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная)





улица Майский бульвар





д. 1-я Моква





улица 2-я Новоселовка (от ул. 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК)





улица Павлуновского





улица 2-я Рабочая





улица Республиканская





улица Союзная (от ул. Станционная до ул. Аэропортовская)





улица Станционная





улица Суворовская





улица Сумская (от ул. Дейнеки до д. 1-я Моква)





проспект Хрущева





улица Хуторская





улица Цюрупы (от ул. Станционная до ул. 8 Марта)





улица Энгельса





проспект Энтузиастов.