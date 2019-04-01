85% курских дорог приведут в порядок

Напомним, дорожная сеть города Курска включает в себя 959 дорог общей протяжённостью около 682 км, из которых только 740 имеют твёрдое покрытие. В связи с ростом количества транспортных средств увеличивается нагрузка на дороги и, соответственно, процент их износа.
Приоритетом для включения дорог в перечень являлось их технико-эксплуатационное состояние, наличие аварийно-опасных участков. Также учитывались интенсивность движения и количество проходящего по автодороге пассажирского общественного транспорта, транспортная доступность и комфортность для маломобильных групп населения, наличие в данных микрорайонах социально-значимых объектов и пр. Принимались во внимание обращения и заявления по вопросам аварийного состояния дорог, исходящие от курян, депутатов различного уровня, надзорных организаций. Кроме того, специалисты изучили дороги, названные жителями города в ходе проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Так, по результатам анализа этого проекта в перечень дорог, подлежащих ремонту в этом году, вошли дороги по улицам Союзная, Сумская, Суворовская, Литовская, Ильича, Магистральному проезду и др. Всего в этом списке 32 автомобильные дороги: 13 дорог общей протяжённостью 19,5 км - в Центральном округе Курска, 6 дорог протяжённостью около 15 км - в Сеймском и 13 протяженностью 16,6 км - в Железнодорожном. Предполагается провести ремонт дорожного покрытия, на ряде участков установить дорожные знаки, нанести разметку.
По итогам реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в Курске приведут к нормативному состоянию 85% городских дорог, что позволит вдвое снизить количество аварийно-опасных участков.
В мэрии сообщили, что в 2019 году отремонтируют проезжую часть улиц:
улица 8-го Марта
улица Аэропортовская
улица Большевиков
улица Бочарова
1-й Весенний проезд
2-й Весенний проезд
3-й Весенний проезд
улица Гремяченская
проспект Дружбы
улица Запольная
улица Звездная
улица Ильича (от ул. 8-е Марта до ул. 3-я Щигровская)
улица Интернациональная
улица Косухина
улица Литовская
Магистральный проезд (от ул. Магистральная до пер. 17-й Степной)
Магистральный проезд (от ул. Елисеева до ул. 1-я Парашютная)
улица Майский бульвар
д. 1-я Моква
улица 2-я Новоселовка (от ул. 1-я Стрелецкая до ул. ВЧК)
улица Павлуновского
улица 2-я Рабочая
улица Республиканская
улица Союзная (от ул. Станционная до ул. Аэропортовская)