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    «Весна ещё в начале…». Курян приглашают на концерт, посвящённый Высоцкому

    Вчера, 17:04
    «Весна ещё в начале…». Курян приглашают на концерт, посвящённый Высоцкому
    Завтра, 19 апреля в 16.00 в концертно-творческом центре «Звёздный» (ул. Дзержинского, 51) состоится музыкально-поэтический вечер «Весна ещё в начале…», посвящённый творчеству выдающегося актёра театра и кино, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого.
    Зрители услышат всем известные и любимые песни и стихи в исполнении эстрадного оркестра (руководитель В. Кравченко) и артистов КТЦ «Звёздный». Будет и сам Владимир Семёнович, - пообещал руководитель литературно-драматургической части Роман Рубанов. На экране покажут кадры из программы «Кинопанорама» 1980-го года. По его словам, артисты «Звёздного» представят зрителям «своего» Высоцкого, который близок именно им. 

    Мероприятие проводится в рамках литературного фестиваля «В рифме города». 

     

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