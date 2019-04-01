«Весна ещё в начале…». Курян приглашают на концерт, посвящённый Высоцкому

Завтра, 19 апреля в 16.00 в концертно-творческом центре «Звёздный» (ул. Дзержинского, 51) состоится музыкально-поэтический вечер «Весна ещё в начале…», посвящённый творчеству выдающегося актёра театра и кино, автора и исполнителя песен Владимира Высоцкого.

Зрители услышат всем известные и любимые песни и стихи в исполнении эстрадного оркестра (руководитель В. Кравченко) и артистов КТЦ «Звёздный». Будет и сам Владимир Семёнович, - пообещал руководитель литературно-драматургической части Роман Рубанов. На экране покажут кадры из программы «Кинопанорама» 1980-го года. По его словам, артисты «Звёздного» представят зрителям «своего» Высоцкого, который близок именно им.





Мероприятие проводится в рамках литературного фестиваля «В рифме города».







